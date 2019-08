Bonifica ordigno, via 36mila persone

(ANSA) - NAPOLI, 24 AGO - Saranno allontanate circa 36mila persone per consentire le operazioni di bonifica di una bomba di aereo risalente alla seconda guerra mondiale rivenuta in un terreno agricolo a Battipaglia, nel Salernitano. Le operazioni, come informa la Prefettura di Salerno, sono programmate per domenica 8 settembre e saranno condotte dagli artificieri dell'Esercito Italiano-21° Reggimento Guastatori di Caserta e potranno protrarsi per 8/12 ore.

Oltre alla popolazione saranno evacuati l'ospedale "Santa Maria della Speranza", le sedi di Commissariato di P.S., Comando Compagnia Carabinieri e Nucleo Operativo Guardia di Finanza, Municipio e Comando Polizia Locale. Inoltre saranno interrotte la circolazione sull'Autostrada del Mediterraneo e sulla statale "Tirrena Inferiore" e la circolazione ferroviaria (linea Salerno-Reggio Calabria e linea Battipaglia-Potenza-Metaponto). Anche l'erogazione dei servizi essenziali, in particolare energia elettrica, gas, linee telefoniche fisse e mobili, verrà sospesa.