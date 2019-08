Incidente in galleria A2, traffico fermo

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Sulla A2 'Autostrada del Mediterraneo' il traffico in direzione sud è provvisoriamente bloccato al km 53,400, nei pressi di Postiglione (Salerno), a causa di un incidente tra due mezzi pesanti nella galleria Sant'Angelo. Lo rende noto l'Anas.

Il personale Anas (Gruppo FS italiane) e le forze dell'ordine, informa una nota, sono sul posto per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.