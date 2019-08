Ragazza di 25 anni ferita nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Una ragazza di 25 anni è stata ferita alla gamba con colpi di pistola mentre era in sella ad uno scooter con il suo fidanzato di 27 anni. Il fatto è avvenuto, nella tarda serata di ieri, in via Sette Termini, nel Comune di Torre Annunziata (Napoli). I carabinieri del locale Gruppo sul posto hanno trovato tre bossoli ed una ogiva. La ragazza è stata portata all'ospedale di Boscotrecase: le sue condizioni non destano preoccupazioni e potrebbe essere già dimessa nella giornata di oggi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.