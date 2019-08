Aereo militare porta bimba a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Una bimba napoletana di 6 anni, residente in Polonia, colpita da una grave forma di dissenteria, sintomo di una Sindrome Emolitico Uremica (SEU), è stata trasferita grazie alla collaborazione tra Aeronautica Militare, Ospedale Santobono, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ambasciata in Polonia. Un volo militare del 31° Stormo dell'Aeronautica ha trasferito la bimba, accompagnata da un'equipe di rianimazione tutta al femminile dell'ospedale Santobono di Napoli. A luglio era andata in vacanza in Egitto con la famiglia, ma negli ultimi giorni aveva avuto una grave forma di dissenteria, sintomo di una Sindrome Emolitico Uremica (SEU). Tornata in Polonia è stata intubata. La famiglia avrebbe voluta spostarla da subito a Napoli, all'ospedale pediatrico Santobono, ma le condizioni non lo avevano reso possibile.

Dopo essere stata in rianimazione per diversi giorni la bimba è ospite della Nefrologia dell'ospedale napoletano. Ora la bambina non ha più presentato i problemi cardiaci e respiratori.(ANSA).