Picchia moglie e figlio di lei,arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Ha aggredito a bastonate la moglie ed il figlio della donna di 11 anni mentre il ragazzo tentata di proteggere la sua mamma. In manette è finito un 21enne incensurato di origine romena ma residente a Forio, sull'isola di Ischia (Napoli).

L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri sono stati allertati da una telefonata ricevuta sul numero d'emergenza 112. Giunti sul posto hanno sorpreso l'uomo mentre aggrediva a bastonate la moglie e il figlio della donna di 11 anni.

Le vittime sono state affidate ai medici dell'ospedale, curate e dimesse con una prognosi di 5 giorni.

La donna ha raccontato che le violenze si verificavano da marzo. A scatenare la violenza sarebbe stata la gelosia.

L'arrestato è stato portato in carcere.