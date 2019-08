Napoli, per Lozano visite mediche a Roma

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Il calciatore messicano Hirving Lozano sta svolgendo a Villa Stuart a Roma le visite mediche prima di firmare il contratto con il Napoli. Lozano, completate le pratiche sanitarie, si trasferirà nella sede la Filmauro, dove è atteso dal presidente Aurelio De Laurentiis per la firma del contratto.

L'attaccante messicano, che è accompagnato dalla moglie e dai figli, è arrivato a Roma nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo la firma raggiungerà Castel Volturno per mettersi a disposizione di Carlo Ancelotti. L'accordo tra il Napoli e il Psv è stato trovato sulla base di 40 milioni di euro dilazionati in più rate. Il 20 per cento della cifra sarà girata al Pachuca, club nel quale Lozano è cresciuto.