Denuncia,a Ibiza no a ragazzi napoletani

(ANSA) - NAPOLI, 20 AGO - Esclusi da un locale a Ibiza perchè napoletani: è la vicenda denunciata su fb da Salvatore Ferraro e della quale parla oggi Il Mattino. Oggetto della discriminazione, che sarebbe avvenuta la notte tra il 16 ed il 17 agosto, racconta il giornale, sono sei giovani campani che si trovano in vacanza nell'isola delle Baleari. "Mia figlia Alessia Ylenia, studentessa universitaria ventunenne - scrive, tra l'altro, nel post Salvatore Ferraro - si è vista negare l'accesso al locale in quanto nata e residente nella provincia di Napoli. I buttafuori una volta controllati i documenti hanno detto che loro non accettavano persone della provincia di Napoli nel loro locale. Mia figlia e gli altri amici sono andati via addolorati e mortificati. Tale comportamento è inammissibile e razzista ed è da stigmatizzare specialmente in quanto avvenuto in una struttura così nota a livello mondiale. Basta ad essere ghettizzati. Basta essere individuati con gomorra".