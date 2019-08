Striscione neofascista alla Regione

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - "Il fascismo è etica!!!Camerata Rastrelli presente": questa la scritta su uno striscione, poi rimosso, posto davanti alla sede della Giunta regionale della Campania, in via Santa Lucia, nella notte tra sabato e domenica scorsi e del quale da' notizia oggi l'edizione napoletana del quotidiano la Repubblica.

Il giornale racconta che a dare notizia dell'iniziativa - sulla quale indaga la Digos - è il sito 'Mare Nero Centro di diffusione libraria' che ha pubblicato su fb la fotografia ed un testo nel quale è scritto, tra l'altro, che "all'ingresso della Presidenza della Regione Campania si è voluto ricordare il Governatore galantuomo. Rastrelli amava ricordare le motivazioni culturali ed etiche che lo hanno sempre contraddistinto nella sua scelta ideologica". In occasione dei funerali sabato scorso a Napoli dell'ex governatore - storico militante del Msi e che aderì ad An, morto a Ferragosto a 91 anni - alcune persone hanno salutato il feretro facendo il saluto romano.