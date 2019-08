Picchia sorella con handicap, arrestato

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Era ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti ed ha aggredito la sorella portatrice di handicap provocandole diverse ferite. I vicini hanno allertato i carabinieri ed in manette è finito un uomo di 41 anni. Il fatto è avvenuto nel quartiere napoletano di Secondigliano. L'uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. L'aggressione, secondo una prima ricostruzione, è avvenuta senza alcun motivo. La vittima è stata portata in ospedale. Curata e dimessa con una prognosi di 10 giorni.

Nell'aggressione la donna ha riportato un'escoriazione al sopracciglio con ematoma e perdita di sangue ed è stata morsa alla schiena, ad un braccio e al collo.(ANSA).