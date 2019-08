Mykonos, muore turista napoletano 21enne

(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Un 21enne italiano è morto due giorni fa a Mykonos, in Grecia, cadendo in mare mentre si trovava con un'amica su una moto d'acqua nei pressi della spiaggia Superparadise, una delle più frequentate dell'isola. Lo riferisce Cnn Grecia.

Si tratterebbe, secondo quanto si legge sui social, dove sono numerosi i messaggi di cordoglio degli amici, di Antonio Borrelli, di Napoli. Le cause del decesso - ma la stampa greca parla di annegamento - sono ancora da stabilire, in attesa dell'autopsia e delle indagini della polizia locale.

"Siamo caduti in mare dopo una manovra - ha detto la ragazza, citata dal sito greco, che spiega come lei sia "in buona salute ma sotto shock" - Non ho neanche capito come fossimo finiti in acqua".

Il proprietario dell'agenzia che affitta le moto d'acqua ha dichiarato alla capitaneria di porto che i due giovani indossavano i giubbotti di salvataggio e che tutte le norme di sicurezza sono state osservate.