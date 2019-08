Fitti senza comunicazione,cinque denunce

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Avevano dato in fitto sull'isola di Ischia (Napoli) tre appartamenti omettendo la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza. Per questo motivo cinque persone sono state denunciate dai carabinieri che da alcuni giorni sono impegnati in una vasta operazione di controllo su tutta l'isola verde. Ulteriori verifiche, tuttora in corso, sono state avviate su altri 15 appartamenti occupati da circa cinquanta ospiti.

Nel corso delle verifiche i militari hanno denunciato un 61enne residente nel quartiere napoletano della Sanità per spendita di monete false. L'uomo è stato bloccato dopo aver speso una banconota da 50 euro falsa in un negozio di abbigliamento. Fermato a Forio, aveva addosso un'altra banconota falsa.(ANSA).