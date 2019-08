Ucciso da auto pirata, preso investitore

(ANSA) - CASERTA, 18 AGO - Un uomo di 34 anni è stato investito e ucciso da un'auto di grossa cilindrata condotta da una persona che non ha prestato soccorso e che, tuttavia, è stata rintracciata e fermata dai carabinieri. Sembra - ma i carabinieri non confermano la circostanza - che vicino all'uomo ci fosse anche il figlioletto di 6 anni rimasto illeso. É accaduto in località Pinetamare a Castel Volturno, nel Casertano. L'autovettura, con targa polacca, avrebbe sbandato per l'alta velocità. I soccorsi sono stati immediati.