Morto il turista francese disperso

(ANSA) - SAN GIOVANNI A PIRO (SALERNO), 18 AGO - Morto in un burrone. Le speranze di trovare ancora vivo Simon Gautier, il turista francese di 27 anni disperso dal 9 agosto nel Golfo di Policastro durante un'escursione, si sono infrante in serata. Il cadavere è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in zona Belvedere di Ciolandrea, nel comune di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. "Sono distrutta, abbiamo avuto fino all'ultimo la speranza che Simon fosse ancora vivo", dice a caldo Asha, studentessa danese che condivideva a Roma l'appartamento con Simon. "Sono momenti terribili". I genitori del giovane hanno appreso la notizia nell'albergo di Policastro in cui alloggiano. Con il padre, la madre ed il compagno di quest'ultima, c'è anche la sorella di Simon. Ad informarli sono stati gli amici francesi del ragazzo, che lo hanno saputo da un giornalista. Un equipe di psicologi francesi, messi a disposizione dall'ambasciata, hanno raggiunto l' albergo.