Auto in dirupo a Salerno, quattro feriti

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Quattro persone, componenti di una famiglia sono rimaste gravemente ferite in uno spettacolare incidente avvenuto poco prima delle 18 nella frazione di Giovi Montena di Salerno.

Una "Mercedes" sulla quale viaggiavano padre, madre e due figli, è caduta in un dirupo e poi si è schiantata sulla strada principale della località collinare.

Due degli occupanti sono stati sbalzati fuori della vettura e sono finite nella vegetazione sottostante, rendendo necessario l' intervento di un elicottero dei Vigili del fuoco per il loro recupero.

I feriti sono stati soccorsi dai volontari della "Humanitas", e trasportati all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d' Aragona" di Salerno, dove sono ricoverati in codice rosso.

In condizioni più gravi sarebbe il padre che ha riportato diverse fratture e traumi.