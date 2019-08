Superlavoro per i cani bagnini

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Ferragosto di super lavoro per i cani bagnini nel giorno più "caldo" dell'estate: sono stati infatti cinque gli interventi in poche ore, soccorse in tutto sei persone in Sicilia, Campania e Calabria dalle Unità Cinofile della Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Sono stati due gli interventi a distanza di poche ore, sulle Spiaggia delle Saline di Palinuro, dove nella giornata di Ferragosto erano in servizio sei Unità Cinofile Sics.

Anche qui, il mare era molto mosso e le onde raggiungevano un metro e mezzo di altezza, quando, alle ore 11.40, una coppia di ragazzi di 29 e 25 anni di Pavia, si è trovata in grave difficoltà. In soccorso dei due ragazzi, sono partiti Iago, golden retriver color miele e Stan, labrador miele.