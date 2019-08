Domani i funerali di Antonio Rastrelli

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - Si terranno domani alle 11 a Napoli, nella chiesa del Sacro Cuore, al corso Vittorio Emanuele, i funerali del presidente della Regione Campania dal 1995 al 1999 e sottosegretario al Tesoro nel primo governo Berlusconi, Antonio Rastrelli. Lo storico esponente della destra napoletana, morto ieri, cominciò la sua attività pubblica come sindacalista e consigliere comunale. Nel 1994, fu eletto alla Camera nel collegio Napoli-Vomero, e nominato sottosegretario al Tesoro del primo governo Berlusconi. Nel gennaio 1995 aderì alla svolta di Fiuggi di An e si candidò per l'elezione diretta alla presidenza della Regione Campania: sostenuto da una coalizione di centrodestra riuscì a vincere con il 47,86%. Alle elezioni regionali del 2000 tentò una nuova elezione alla presidenza della Campania, ma venne sconfitto dal candidato del centrosinistra Antonio Bassolino.