de Magistris, Ferragosto di solidarietà

(ANSA) - NAPOLI, 15 AGO - Per il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, Ferragosto tra i vigili urbani e accanto a chi vive situazioni di disagio sociale e fisico. Prima tappa del consueto tour cittadino ferragostano la centrale operativa della Polizia municipale. Ad accoglierlo l'assessore Alessandra Clemente e il comandante del Corpo, Ciro Esposito. Qui il sindaco si è collegato con tutte le unità oggi in servizio. Dopo il primo cittadino ha fatto visita agli anziani della rete dell'Agenzia di cittadinanza della V Municipalità, nella parrocchia di San Gennaro al Vomero: "Ferragosto è una festa da trascorrere in famiglia - ha detto - e gli anziani sono il nostro legame con il passato, le radici della nostra storia". Per il sindaco pranzo con i bambini del Centro polifunzionale S.Francesco a Marechiaro che d'estate ospita ragazzi provenienti da tutta la città. In mattinata visita anche a un centro di riabilitazione di Ercolano. In serata, il sindaco parteciperà alla 19esima edizione della Notte della Tammorra alla Rotonda Diaz.