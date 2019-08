Noemi, arrestato bersaglio agguato

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Salvatore Nurcaro, il pregiudicato bersaglio dell' agguato nel quale rimase gravemente ferita a Napoli la piccola Noemi, il 3 maggio scorso, è stato arrestato dalla Polizia nel corso di un' operazione condotta ieri sera contro affiliati al clan Reale-Rinaldi, attivo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio.

Nurcaro, 32 anni, dove rispondere insieme ad altri cinque presunti affiliati al clan di associazione per delinquere finalizzata ad acquisto, trasporto, commercializzazione e vendita di droga, oltre che di detenzione di arma da fuoco.

Il movente dell' agguato del 3 maggio, in piazza Nazionale, è stato individuato dalle indagini della Squadra Mobile di Napoli, grazie ad intercettazioni, nella gestione del traffico di droga, e, in particolare, in un debito che Nurcaro aveva nei confronti di un membro del clan Formicola. Nel tentativo di recuperare i soldi, Nurcaro avrebbe cominciato a pretendere somme dalle piazze di spaccio di appannaggio del clan Mazzarella.