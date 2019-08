Napoli: Ancelotti "Abbiamo carattere"

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - "Nella prima gara di mercoledì col Barcellona ho visto grande personalità. Vorrei rivederla domani". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti in vista dell'amichevole di stanotte contro i blaugrana a Detroit, rivincita dopo il 2-1 del Barcellona nei giorni scorsi a Miami.

"A Miami - ha detto il tecnico - i ragazzi hanno dimostrato carattere, personalità e buone idee e non dobbiamo far altro che confermarlo in campo domani anche per incrementare la nostra fiducia. Stasera probabilmente darò maggiore spazio a chi ha giocato meno minuti nella gara di Miami".