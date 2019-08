Incidente su A2, un morto e due feriti

(ANSA) - NAPOLI, 10 AGO - Una persona è morta e due sono rimaste ferite in un incidente che si è verificato nel tratto salernitano della A2. Al momento, secondo quanto riferisce Anas, sulla "Autostrada del Mediterraneo" si registra traffico rallentato con code a seguito di un incidente avvenuto al km 39,600, tra gli svincoli di Eboli e Campagna in provincia di Salerno, in direzione Sud (Villa San Giovanni). Nell'incidente è rimasta coinvolta, per cause ancora da accertare, una sola vettura. Al momento in corrispondenza della zona interessata si transita sulla corsia di marcia e su quella di sorpasso, mentre è chiusa la corsia di marcia lenta. Il personale Anas e le forze dell'ordine sono presenti sul posto per la gestione della viabilità e per effettuare i rilievi, al fine di ripristinare la regolare circolazione appena possibile.

