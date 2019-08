Impresa napoletana in corsa per S.Siro

(ANSA) - NAPOLI, 8 AGO - C' è una società napoletana di ingegneria in corsa per la costruzione del nuovo Stadio di Milano. E' "IDEAS srl", di Aldo Giordano, che partecipa con l' architetto David Manica ed il Consorzio "Sportium", di cui è socia, al concorso internazionale indetto da Milan ed Inter. Gli altri quattro partecipanti sono gruppi americani ed anglosassoni. Lo studio di fattibilità del nuovo stadio di San Siro è stato presentato agli inizi di luglio al Comune di Milano, ed è diviso in tre aree: Stadio, Centro commerciale ed area di divertimenti, Hotel e funzioni varie.

Per ciascuna area sarà scelta con un concorso internazionale una firma architettonica. Il primo concorso partito è quello per lo Stadio, al quale partecipa, per la parte di ingegneria, "IDEAS srl" con il Consorzio David Manica+Sportium.

Il Consorzio si è aggiudicato nel 2018 il concorso per il nuovo stadio di Cagliari. "Siamo i portabandiera del Sud in un contesto mondiale ai massimi livelli", sottolinea l' ingegner Aldo Giordano.