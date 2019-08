De Laurentiis, su mercato io mie idee

(ANSA) NAPOLI, 8 AGO - "Lozano mi piace perché è giovane, James ha esperienza, ma sul mercato io ho delle idee, Giutoli altre, Ancelotti altre ancora". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un'intervista alla Espn da Miami facendo il punto sulla ricerca dell'attaccante per il Napoli. "Lozano lo seguiamo da gennaio - ha detto il presidente azzurro in un'anticipazione pubblicata dalla Espn sui social - e conosciamo esattamente il suo valore e che può essere un buon giocatore per il Napoli, come può esserlo James e altri. C'è anche il brasiliano Everton che può essere utile e molti altri.

Di Lozano mi piace l'età, è più giovane di James che ha più esperienza, ha lavorato con Ancelotti e questa è una garanzia, ma dobbiamo considerare chi di loro sarà più utile per la squadra. Su questo io ho una mia opinione, il direttore sportivo Giuntoli un'altra, Ancelotti un'altra, il giudizio è molto personale".