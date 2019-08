Strade Sicure, identificati in 820mila

(ANSA) - NAPOLI, 3 AGO - Più di 820mila persone identificate, 1500 arresti, 4700 denunce, 700 persone poste in stato di fermo, sequestrati ingenti quantitativi di armi, munizioni, denaro, tabacchi, materiale contraffatto e di contrabbando ed oltre 80.000 grammi di sostanze stupefacenti. Questo il bilancio dall'inizio dell'Operazione "Strade Sicure" avviata anche in Campania il 4 agosto del 2008. Sono circa 900 gli uomini e le donne dell'Esercito Italiano che nella regione presidiano 35 siti ed obiettivi sensibili, con compiti di perlustrazione e pattugliamento in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia, garantendo una presenza capillare sul territorio della regione. E la presenza dei soldati ha avuto un effetto deterrente rispetto ad eventuali malintenzionati scongiurando così la commissione di reati, soprattutto quelli predatori. Tra gli obiettivi vigilati rientrano siti istituzionali, luoghi artistici, siti diplomatici, nodi di scambio.