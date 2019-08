In moto contro contenitore rifiuti,morto

(ANSA) - NAPOLI, 2 AGO - Un giovane di 24 anni è morto la scorsa notte a Napoli a causa del violente impatto del suo scooter, modello Yamaha Xenter 125, contro un contenitore di rifiuti in corso Amedeo di Savoia, nei pressi sede della sede della Asl Napoli 1. Il giovane è morto sul colpo. Con lui c'era una coetanea ora ricoverata all'ospedale Cardarelli ma non è in pericolo di vita. L'unita' infortunistica della Polizia Municipale sta procedendo ai rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.(ANSA).