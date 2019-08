Guardie giurate in presidio a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 1 AGO - Presidio davanti alla Prefettura di Napoli delle guardie giurate in occasione della giornata di sciopero della categoria. L'astensione dal lavoro degli addetti alla vigilanza privata e ai servizi fiduciari è stata proclamata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.

Alla base della protesta il rinnovo del contratto scaduto nel 2015. Secondo i sindacati, viene proposto un nuovo contratto, peggiorativo di quello in essere su alcuni punti importanti come il trattamento di malattia ed infortunio, la flessibilità, i riposi giornalieri e settimanali.