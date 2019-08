Discarica abusiva nel Napoletano

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 1 AGO - Un'area di oltre 3.000 metri quadrati adibita a discarica di rifiuti speciali: è quanto hanno scoperto a Volla (Napoli) gli uomini del Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata. L'operazione condotta dai finanzieri è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta alla compagnia di Casalnuovo. L'area recintata era in parte già stata sottoposta a precedente sequestro nell'ambito di interventi realizzati da altre forze dell'ordine ed è risultata nella disponibilità di due coniugi napoletani. All'interno sono stati trovati anche alcuni capannoni e numerosi container.

Rinvenute circa 300 tonnellate di rifiuti speciali, anche pericolosi: principalmente indumenti usati e non igienizzati, elettrodomestici e scarti derivanti dalla riparazione di automezzi, in parte depositati sul suolo ed in parte stipati all'interno di container e capannoni. Tutti i rifiuti erano tenuti in assenza di qualsiasi autorizzazione.