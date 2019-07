Sequestrato Parco eolico nel Sannio

(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - Il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura ha sequestrato il Parco eolico di Morcone (Benevento), in località Montagna-Fasana.

La Procura contesta il reato di distruzione o deterioramento di habitat all'interno del sito protetto "Natura 2000".

Ad eseguire il provvedimento sono stati i Carabinieri Forestali. "Il provvedimento - afferma il Procuratore di Benevento Aldo Policastro - si fonda su accertamenti e sopralluoghi, scaturiti dalle segnalazioni delle associazioni ambientaliste ed effettuati dall' ARPAC di Benevento e dall' Istituto superiore per la Perotezione e la Ricerca Ambientale(IPRA) essendo stata constatata la distruzione e comunque il deterioramento di habitat all' interno di un sito protetto". Secondo la Procura risulta compromesso lo stato di conservazione, senza possibilità di ripristino della situazione ambientale iniziale". E' stato calcolato che e' stata sottratta al sito "Natura 2000" una superficie di oltre 35 ettari con impatto sulla flora e sulla fauna presenti.