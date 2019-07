Ombra camorra per rifiuti porto Rapallo

(ANSA) - GENOVA, 31 LUG - Ci sarebbe l'ombra della camorra nella gestione dello smaltimento dei rifiuti legato alla strage degli yacht provocata dalla mareggiata di ottobre a Rapallo. Le indagini sono passate alla Direzione distrettuale antimafia e il reato ipotizzato è quello di traffico illecito organizzato di rifiuti.Il pubblico ministero Andrea Ranalli, che faceva parte del gruppo Ambiente della procura, è stato applicato alla Dda per proseguire le indagini in prima persona. Sono 10 le persone indagate tra le quali Andrea Dall'Asta, ad della società che gestisce il porto, Marina Scarpino, direttrice dello scalo, Mirko Melzani, responsabile sicurezza e Pasquale Capuano, imprenditore campano con precedenti per traffico di rifiuti, che gestisce un centro di smaltimento a Carrara. Sarebbe stato il passato di Capuano a fare scattare le indagini dell'antimafia: l'uomo, 61 anni originario di Giugliano, era stato fermato ad aprile per il tentato omicidio dell'ex gestore dei Cantieri di Baia a Bacoli (Napoli).

Oltre a quella sui rifiuti ci sono altre due inchieste aperte sul porto Carlo Riva, il primo scalo turistico nato in Italia.

La prima riguarda il crollo della diga: il pm Walter Cotugno indaga contro ignoti per crollo colposo e attività colpose che creano pericolo di naufragio e l'altra riguarda la sicurezza del porto con la procura che indaga sugli approdi provvisori che hanno permesso il rientro degli yacht. Sono indagati Marina Scarpino, e Andrea Dall'Asta. Nei giorni scorsi il porto è stato chiuso dal sindaco su indicazione della capitaneria per problemi di sicurezza. (ANSA).