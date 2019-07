Giannotti presidente di "Sistema Moda"

(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - Vincenzo Giannotti è il nuovo presidente della Sezione Sistema Moda di Confindustria Caserta: il presidente del Consorzio orafo "Il Tarì" di Marcianise è stato eletto all'unanimità. Nato a Napoli il 14 febbraio 1957, è figlio d'arte: il padre Roberto e la madre Lucia sono storici gioiellieri di Borgo Orefici a Napoli. Dopo gli studi inizia a lavorare nell'azienda di famiglia, prima come rappresentante, poi come responsabile degli acquisti, e in breve matura una profonda conoscenza del mondo orafo-argentiero italiano, venendo a contatto con i principali protagonisti del settore. È tra i soci fondatori de "Il Tarì", il centro polifunzionale creato a Marcianise (Caserta) che, con la sua particolare e innovativa formula imprenditoriale, ha portato una profonda trasformazione nel panorama orafo campano diventato un'importante realtà nazionale e internazionale; ne diviene consigliere d'amministrazione nel 1994, con delega ai rapporti istituzionali e ricoprendo, fino al 2013, il ruolo di vicepresidente.(ANSA).