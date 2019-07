Genero boss si lancia da quinto piano

(ANSA) - NAPOLI, 31 LUG - Un pregiudicato, Salvatore Liberato, di 26 anni, si è lanciato nel primo pomeriggio dalla sua abitazione al quinto piano di un edificio in via Salvatore Di Giacomo a San Giorgio a Cremano (Napoli). Il giovane è stato soccorso dal 118 e trasferito all' Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono gravi.

Liberato era da poco uscito dal carcere ed era sottoposto a una misura alternativa.

Il giovane è il genero di Carmine Reale, esponente del clan attivo nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli.

Il 26 enne era solo in casa quando ha tentato il suicidio. .

Sull'episodio indagano gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano.