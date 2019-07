Cc ucciso:padre visita Hjorth in carcere

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - "L'incontro con Gabriel questa mattina al carcere di Regina Coeli èstato commovente ma molto duro per entrambi. Non si dà pace per quello che è successo". Così Fabrizio Natale, padre di Christian Gabriel Natale Hjorth arrestato per l'omicidio Cerciello, tramite il suo avvocato Francesco Petrelli. L'uomo ha incontrato stamane il figlio in carcere, insieme al legale che difende il ragazzo. "Gabriel è un ragazzo normale, studia per diventare un architetto. E' sconvolto per la morte del carabiniere e io come padre non posso che essere vicino al dolore della sua famiglia. Per quanto riguarda la vicenda del trattamento che ha subito al momento del suo arresto non voglio commentare, so che e? stato aperto un fascicolo alla Procura di Roma per questi fatti e sono pertanto convinto che se ci sono responsabilità? saranno accertate", ha spiegato tramite il suo avvocato.