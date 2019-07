Folle barricato con gas a Pozzuoli

(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 30 LUG - Ore di ansia a Monterusciello, quartiere della periferia nord di Pozzuoli, dove un uomo, Giuseppe Di Bonito, 25 anni, si è barricato in casa con l'anziana madre e minaccia il suicidio con una bombola di gas ed un coltello. Teatro di questo dramma della follia un appartamento di una palazzina di edilizia popolare al terzo piano di via Vitaliano Brancati, nel lotto 1 bis, dove l'uomo risiede da anni. Le forze dell'ordine hanno per precauzione fatto uscire dalle abitazioni le famiglie dei residenti nella palazzina a quattro piani, una quindicina, che sono assistite dai servizi sociali del Comune. Vani i tentativi delle forze di polizia per riportare il giovane alla ragione. Un carabiniere, con un parente del 25 enne, ha provato a raggiungerlo in casa, ma è stato colpito con un oggetto contundente alla testa. E' stato chiamato uno psicologo per cercare di rabbonire il giovane che - a quanto si è appreso - chiede un lavoro stabile ed una nuova abitazione in via Napoli, sul lungomare di Pozzuoli.