Il Real ci ripensa, James resta

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "James resta al Real": lo scrive lo spagnolo 'AS' che parla di un dietrofront della dirigenza merengue dopo il brutto ko contro l'Atletico nell'Icc e, soprattutto, il grave infortunio di Asensio (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, di fatto fuori per tutta la stagione). Secondo la testata sportiva iberica, "il Real ha informato James Rodríguez che non verrà ceduto ma che rimarrà". Proprio oggi il colombiano, reduce dalla Coppa America, è tornato ad allenarsi a Veldebebas dopo 787 giorni: nelle ultime due stagioni ha infatti giocato col Bayern che non lo ha riscattato (42 milioni la clausola). Florentino non vuole venderlo all'Atlético che si è già preso Marcos Llorente e Morata e l'unica opzione che contemplava era quella di venderlo all'estero, ma Napoli lo vorrebbe solo in prestito. In questo scenario il Real ha deciso di rimanere con James arrivato al Bernabeu nel 2014 dal Monaco dopo lo splendido Mondiale, per 80 milioni.