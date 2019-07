Cc ucciso: Calenda, foto lede lo Stato

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Mario Cerciello Rega era un servitore dello Stato. La sua memoria si onora onorando la dignità dello Stato che serviva. Quello che Matteo Salvini non capisce, perché privo di onore e senso dello Stato, è che la foto diffusa rappresenta, prima di tutto, una lesione alla dignità dello Stato italiano e di chi lo serve. Un insulto al vicebrigadiere Cerciello Rega, all'Arma dei Carabinieri e un rischio concreto di fornire un argomento legale per l'estradizione di uno dei due accusati che, se giudicati colpevoli, meritano invece di passare il resto della vita in una prigione italiana". Lo ha scritto in un post su Fb l'eurodeputato Pd-Siamo Europei Carlo Calenda.