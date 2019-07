Calcio:Fiorentina e Juve in trasferta, avvio duro per Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 29 LUG - Fiorentina e Juventus in trasferta: è l'avvio tutto in salita del Napoli deciso dal calendario della prossima serie A sorteggiato in serata a Milano. Il Napoli ha chiesto e ottenuto di giocare le prime due giornate in trasferta per consentire il completamento dei lavori nello stadio di casa.

Gli azzurri di Ancelotti esordiranno nel rinnovato San Paolo solo alla terza giornata - il 15 settembre - contro la Sampdoria. Ultima di campionato il 24 maggio: al San Paolo arriva la Lazio.