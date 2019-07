Samp: obiettivo Verdi, c'è anche Kamano

(ANSA) - GENOVA, 26 LUG - La Sampdoria continua la caccia agli esterni d'attacco: oltre a Simone Verdi del Napoli, che è l'obiettivo numero uno, ci sarebbe un nome nuovo per il club ligure. Dalla Francia, infatti, L'Equipe annuncia l'interessamento per François Kamano, classe 1996, attualmente in forza al Bordeaux. Il 23enne, nazionale della Guinea, indossa la maglia dei francesi dal 2016: ha collezionato 106 presenze e realizzato 24 gol. Sul fronte Verdi, invece, la Sampdoria sarebbe in pole position, dopo avere messo sul piatto 20 milioni, più un'importante percentuale sull'eventuale rivendita dell'attaccante.