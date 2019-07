Lega: Carfagna, tradisce gli elettori

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Forza Italia ha il dovere di garantire rappresentanza a chi non si riconosce in questo governo, a chi non si fida di una Lega che ha dimostrato di tradire il proprio elettorato su temi centrali come tasse, burocrazia, giustizia, imprese. C'è bisogno di un centrodestra in cui l'anima liberale, riformista e popolare possa essere rappresentata al meglio e l'unico partito che può farlo è Forza Italia". Lo ha detto Mara Carfagna, Vice Presidente della Camera e coordinatrice nazionale di FI, conversando con i giornalisti in occasione della partecipazione al Giffoni Film Festival.