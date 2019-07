James Rodriguez può restare nel R.Madrid

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Altro che Napoli, o Atletico Madrid, James Rodriguez sembra destinato a restare dov'è, ovvero nel Real Madrid. La clamorosa notizia, una vera e propria novità delle ultime ore di questa fase del calciomercato, è di El Chiringuito Tv, da sempre molto vicina alle vicende della 'Casa Blanca'. Il fantasista colombiano resterebbe al Santiago Bernaneu, perché viene ritenuto indispensabile dopo il grave infortunio occorso ad Asensio, che ha visto chiudersi la stagione ancora prima che cominci per via della rottura del legamento crociato del ginocchio (si parla di 8 mesi di stop).

La decisione del club presieduto da Florentino Perez, in questo momento, sembra essere definitiva e azzerebbe le ambizioni del Napoli di Ancelotti, anche se nel mercato possono sempre accadere tante cose.