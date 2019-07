Fico e Di Maio a funerali Rega

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Il presidente della Camera Roberto Fico e il vicepremier Luigi Di Maio parteciperanno ai funerali del carabiniere ucciso a Roma, Mario Cerciello Rega, e che si terranno lunedì a Somma Vesuviana. "Lunedì sarò ai funerali di Mario - ha scritto Di Maio su facebook -. Perché era un servitore dello Stato, uno dei nostri tanti eroi silenziosi che ogni giorno portano a compimento il loro dovere con coraggio e abnegazione, per garantire la nostra sicurezza. Sarò lì per un ultimo saluto e per rendergli omaggio, anche se non avrei mai voluto doverlo fare così".