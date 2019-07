City, è caos per la sosta dei motorini

(ANSA) - NAPOLI, 26 LUG - E' caos per il parcheggio di ciclomotori e motocicli nella zona della City, a ridosso di piazza Municipio.

Stamattina la Polizia Municipale, in seguito all' esposto di un disabile, che aveva segnalato difficoltà di passaggio sul marciapiede di via Fiorentini, abitualmente occupato dai mezzi a due ruote, ha multato tutti i mezzi in sosta.

Da alcuni giorni, inoltre, decine e decine di motorini vengono parcheggiati nell' area pedonalizzata di via Guantai Nuovi, nonostante i divieti di accesso e sosta. "Il problema - dice un motociclista - è che mancano i parcheggi per i mezzi a due ruote, ed i pochi stalli disponibili sono occupati da parcheggiatori abusivi, come in via dell' Incoronata, oppure da auto. Siamo costretti a parcheggiare illegalmente, sui marciapiedi, inseguiti dalle multe dei Vigili urbani".