Polizia: Nuoto e Surf alla Rotonda Diaz

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - La nuova edizione di "Nuotiamo e surfiamo insieme a Mappatella Beach", progetto del Gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia, del Comitato campano della FIN (Federazione nuoto) e della Federazione Sci Nautico e skateboard sarà presentata domani mattina sulla spiaggia libera della Rotonda Diaz con la partecipazione del questore Alessandro Giuliano. La manifestazione, cominciata il 16 Luglio, consentirà ai giovani di conoscere l'acqua attraverso le tecniche base del nuoto e l' utilizzo di surf e sup. Il progetto si svolge 3 giorni a settimana. Oltre al nuoto, vi sarà uno spazio dedicato alla conoscenza delle lingue. Domani interverranno i nuotatori Mario Sanzullo, qualificato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per la 10 km e medaglia di bronzo alla XXX Universiade, Alessio Occhipinti (bronzo Mondiale nei 25 km in Corea del Sud e argento nei 1500 stile libero alla XXX Universiade)ed Andrea Manzi (vincitore della Coppa Europa 10 km a Barcellona), ed il Presidente del Comitato Regionale FIN Paolo Trapanese.