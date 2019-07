Mare: Arpac, nuove criticità a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - L' Arpac, Agenzia regionale per l' Ambiente della Campania, ha concluso i controlli sulla balneabilità delle acque marine per il mese di Luglio nei 328 punti monitorati dall' Agenzia. Da un'analisi dei dati emergono nuove criticità in provincia di Napoli, di cui alcune rientrate in seguito ai successivi controlli.

Sono rientrati nei limiti di legge il tratto di mare di Via Partenope, a Napoli, Marina di Vita Fumo a Monte di Procida, Punta Montalto, a Massa Lubrense, e l' ex Bagno Rex a Portici, per i quali sono stati registrati "esiti favorevoli per i parametri batteriologici" sulla balneabilità.

Restano invece in divieto di balneazione tre acque del Comune di Pozzuoli: l' Area Industriale, lo Stabilimento Balneare, e La Pietra.

In queste tre aree sono in corso oggi ulteriori prelievi. I risultati verranno diffusi nei prossimi giorni.