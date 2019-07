Borghi: non sarò Totti, farò Suburra 3

(ANSA) - GIFFONI VALLE PIANA (SALERNO), 25 LUG - "Il mio prossimo progetto? Il più difficile. Andarmene un po' in vacanza". A dirlo è Alessandro Borghi che è al 49/o Giffoni Film Fest e racconta come gli ultimi tempi siano stati densi di lavoro e progetti. "Dopo soli 8 giorni dalla fine delle riprese di Sulla mia pelle - racconta - ho cominciato Il primo re. Per fortuna nelle prime scene avevo la pelliccia perché per interpretare Stefano Cucchi ero dovuto dimagrire 21 chili...".

Ma nel futuro di Borghi non c'è senza dubbio un progetto riguardante Totti: "Se girano voci a proposito, non c'è nulla di meno vero. Io non ho mai pensato di interpretare Francesco Totti e tanto meno credo che Totti abbia mai pensato di farlo interpretare a me, né penso che nessuno stia facendo una serie su Totti. C'è qualcosa ma è più un documentario". "Quel che è certo - dice - è la terza stagione di Suburra che però comincerò tra un po' e 'tra un bel po' tanto di tempo' anche la seconda stagione di Diavoli".