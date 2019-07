Ancelotti: Pepé ? Ci interessa....

(ANSA) - NAPOLI, 25 LUG - "A Pepé siamo interessati, gli agenti sono qui, inutile nasconderlo. Le trattative sono in corso, vediamo cosa accade". Lo ha detto Carlo Ancelotti in una conferenza stampa a Dimaro, sede del ritiro del Napoli che si concluderà domani. Gli agenti dell' attaccante ivoriano Nicolas Pepé, del Lille, sono atterrati in Trentino in elicottero."Li ho incontrati - ha detto Ancelotti - erano nel nostro albergo. Li ho salutati, come ho fatto con tutti gli agenti che sono venuti qui. E' importante incontrare gli agenti per valutare tutte le ipotesi di mercato. Ne sono venuti diversi, anche la scorsa settimana, c'era uno che si chiamava James... Bond", ha aggiunto ridendo della battuta su James Rodriguez. Rispondendo a una domanda su James Rodriguez, il tecnico ha aggiunto: "Le trattative sono tutte aperte. C'è la volontà del Real Madrid di cederlo e la volontà del Napoli di prenderlo, non c'è ottimismo né pessimismo. E' tra i giocatori che ci interessano, vediamo che succede.