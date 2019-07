Striscione Fdi, Pd parli di Bibbiano

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Uno striscione posizionato all'imbocco della galleria della Vittoria, lato via Acton, con su scritto "Parlateci di Bibbiano", dove la P di Parliamoci su sfondo verde e la D su sfondo rosso richiamano il simbolo del Pd, è stato affisso stamattina da Fratelli d'Italia a Napoli.

"Quando una certa parte politica come il Pd - spiega il coordinatore cittadino e consigliere comunale Andrea Santoro - che in quei territori ha ruoli istituzionali importanti da sempre, si piega a modelli culturali e valoriali antiteci alla famiglia naturale, il risultato è che si aprono crepe pericolose nel tessuto sociale". Replica il responsabile Mezzogiorno dei dem, Nicola Oddati: "Lo striscione è il frutto della campagna di odio della Lega e dei 5 stelle. Sono miserabili, sciacalli.

Strumentalizzano i bambini per diffamare il Pd. Saranno travolti dal loro stesso odio". E il segretario campano Leo Annunziata: "Reagire con determinazione, anche con le necessarie azioni legali, per stroncare questi fenomeni di neosquadrismo".