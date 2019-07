Napoli 3-3 con Cremonese,esordio Elmas

(ANSA) NAPOLI, 24 LUG - Finisce 3-3 il terzo test estivo del Napoli di Carlo Ancelotti che va due volte in svantaggio, poi rimonta e alla fine pareggia con la Cremonese di Rastrelli, squadra di B. Il match è servito ad Ancelotti per capire l'evoluzione della prima parte del precampionato in vista della fine del ritiro di Dimaro, tra due giorni. Tanti esperimenti e anche l'esordio di Elmas, il nuovo acquisto in mediana, entrato a metà ripresa. Il Napoli si prepara agli ultimi due giorni di ritiro e poi a scaricare la fatica in un tournee' internazionale che comincia il 28 luglio da Edimburgo, contro i campioni d'Europa del Liverpool.