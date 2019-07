Commissione accesso alla Asl Napoli 1

(ANSA) - NAPOLI, 24 LUG - Il Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del Ministro dell'Interno, ha nominato la Commissione di accesso presso l'Asl Napoli 1 "per verificare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione e/o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione della suddetta Asl, nella cui gestione è ricompreso l'ospedale S. Giovanni Bosco, interessato da una "recente vicenda giudiziaria". Secondo quanto emerso da una recente indagine della magistratura alcuni esponenti dei clan di Secondigliano si sarebbero serviti anche di alcune strutture dell'ospedale come base logistica. Alla luce di questi fatti è intervenuto anche il ministro della Salute Giulia Grillo.

I componenti della commissione sono il prefetto Santi Giuffrè; Maria Teresa Mincione, in servizio presso il Provveditorato alle Opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata, e il dirigente di II fascia Marco Serra, in servizio presso il Ministero dell'Interno.