Ex dipendenti Jacorossi su tetto palazzo

(ANSA) - NAPOLI, 23 LUG - Due ex dipendenti della ditta Jacorossi che da tempo attendono una soluzione ai loro problemi di impiego, come altri 160 loro colleghi, sono saliti sul tetto del palazzo di sei piani che ospita gli uffici della Cgil a Napoli, in via Toledo, e minacciano di lanciarsi nel vuoto.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco che stanno predisponendo un dispositivo gonfiabile.

Dei 360 dipendenti della ditta molti sono andati in pensione, oltre 160 invece attendono da tempo una ricollocazione. Finora gli incontri sulla questione, anche con la Regione Campania, non hanno prodotto gli esiti sperati per gli ex lavoratori.