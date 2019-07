Treni, disagi per pendolari per Roma

(ANSA) - NAPOLI, 22 LUG - Disagi si sono registrati anche alla stazione centrale di Napoli in seguito all'incendio che si è verificato nei pressi della stazione di Rovezzano, sulla linea Roma - Firenze.

Il ritardo, in partenza, di alcuni treni dell'Alta Velocità ha causato disagi soprattutto ai numerosi pendolari che quotidianamente, soprattutto nelle prime ore della giornata, di spostano da Napoli a Roma, per raggiungere i posti di lavoro.

Presi d'assalto i treni regionali (con tempi percorrenza superiori) che collegano Napoli con la capitale che però viaggiano lungo la linea Napoli-Roma, via Formia.

Tantissimi anche i turisti in stazione in attesa di raggiungere le città del centro e del nord Italia.