Roma: Diawara,Champions obiettivo minimo

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Sono molto motivato, consapevole di essere venuto in una grande squadra. Penso di dare tutto per aiutare la Roma ad arrivare dove merita, Non sono arrivato prima perché era la volontà di Dio". Si èresenta così il neo giallorosso, Amadou Diawara. L'ex giocatore del Napoli pone la Champions League come "obiettivo minimo" dei giallorossi nella prossima stagione, "dobbiamo fare di tutto per andarci".

Il centrocampista afferma poi di essere abituato "a giocare nel centrocampo a tre", ma di essere pronto ad adattarsi anche ad altri moduli: "l'importante è fare quello che chiede l'allenatore e aiutare la squadra", aggiunge. Per cominciare al più presto la preparazione e conoscere i nuovi compagni e il tecnico Paulo Fonseca, Diawara ha rinunciato a parte delle vacanze dopo l'avventura in Coppa d'Africa con la Guinea, ma promette di essere già pronto: "Io sto molto bene, penso di riuscire a stare al meglio già per l'allenamento di oggi".